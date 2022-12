Retrospectiva 2022 | Menina dormiu na apresentação de ballet em Barueri e vídeo viralizou

Retrospectiva 2022 | Faltando poucos dias para o fim de 2022, o Visão Oeste relembra assuntos que foram destaque ao longo do ano. “Acorda, Cecília”: viralizou na internet, em novembro, o vídeo que mostra uma menina de 4 anos que caiu no sono durante uma apresentação de ballet, no Centro de Eventos de Barueri.

No vídeo, Cecília aparece deitada junto com a turma ao som da música “Pra Te Fazer Dormir”, mas continua deitada porque dormiu de verdade. “Cecília, levanta filha, alguém acorda minha filha, pelo amor de Deus”, diz a mãe Cristiane Oliveira. “Cecília, acorda filha! Dança!”, continua rindo bastante.

As imagens publicadas pela mãe da pequena viralizaram nas redes sociais e continuam sendo compartilhadas até os dias atuais. Relembre o episódio aqui.

