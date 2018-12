Réveillon na Paulista terá Jorge Ben Jor com Gal Costa e de Péricles com Diogo Nogueira; confira a programação completa

O Réveillon da Avenida Paulista, tradicional festa de fim de ano promovida em um dos principais pontos turísticos da cidade, vai reunir atrações para todos os gostos na virada do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro.

O palco na Avenida Paulista receberá shows de Jorge Ben Jor e Gal Costa, Péricles e Diogo Nogueira, e também os grupos de forró Rastapé e Trio Virgulino, na abertura. As apresentações serão intercaladas por performances do grupo de comédia Risadaria.

O humorista Paulo Bonfá será o apresentador e mestre de cerimônia da festa, que começa a partir das 17h40, na segunda-feira, 31 de dezembro.

“A gente elaborou uma programação original. Nunca houve shows gratuitos com Jorge Ben Jor e Gal Costa juntos, por exemplo. Nem com o Péricles e o Diogo Nogueira”, ressalta André Sturm, secretário municipal de Cultura de São Paulo.

Para o público poder acompanhar todos os detalhes, telões de LED serão instalados na avenida.

“As apresentações de comédia também foram pensadas para que o público não tenha de deixar o local entre um show e outro, enquanto o palco é arrumado”, acrescenta o secretário.

O palco será no mesmo local do ano passado, no final da Avenida Paulista, na entrada do túnel de acesso à Avenida Rebouças, próximo à Rua da Consolação. Os fogos de artifício com barulho reduzido são a novidade, com foco na diminuição da poluição sonora. A queima de fogos terá entre 10 e 15 minutos.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria Municipal de Turismo (SMTur) e da São Paulo Turismo (SPTuris), em conjunto com a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e com apoio de vários órgãos municipais, da Polícia Militar e do Metrô.

Segurança

A Polícia Militar fará uma operação especial com posto de monitoramento em tempo real. Centenas de seguranças privados e bombeiros civis ainda darão apoio ao evento. Agentes da Secretaria das Subprefeituras e da Guarda Civil Metropolitana farão a fiscalização da venda de produtos irregulares.

Quem for participar deverá passar por uma revista preventiva. Não será permitida a entrada no perímetro do evento portando armas, garrafas, latas, fogos de artifício ou itens que possam apresentar risco, como objetos perfurocortantes.

Pesquisa

Assim como nos anos anteriores, o Réveillon na Paulista 2018/2019 contará com uma pesquisa conduzida pelo Observatório de Turismo e Eventos da Cidade de São Paulo para medir o impacto do evento, o fluxo de visitantes e para que o público possa avaliar e dar sugestões. A estimativa é que 1,2 mil pessoas participem da pesquisa durante os shows.

Histórico

O Réveillon na Paulista foi criado em 1996, com o objetivo de oferecer uma opção de entretenimento em um período de confraternização. A partir de 2001, a festa entrou para o calendário oficial da cidade. A primeira versão contou com a presença de 200 mil moradores e visitantes.

Confira a programação do Réveillon na Paulista 2019:

17h40: Risadaria

Mestre de cerimônia: Paulo Bonfá

Humorista: Filipe Pontes

18h às 19h30 – Forró na Virada

– Rastapé

– Mestrinho

– Trio Virgulino

– Trio Sinhá Flor

* Luiz Gonzaga e Dominguinhos serão homenageados durante o evento.

19h30: Risadaria

Mestre de cerimônia: Paulo Bonfá

Humoristas: Edegar Agostinho, Victor Sarro e Fabiano Cambota

20h30 às 22h30: Shows dos cantores Péricles e Diogo Nogueira

22h30: Risadaria

Mestre de cerimônia: Paulo Bonfá

Humoristas: Juliano Gaspar, Paulo Vieira e MC Maloka

23h30 às 01h30: Apresentação dos cantores Jorge Ben Jor e Gal Costa

2h30 às 4h: Apresentação da Escola de Samba do Terceiro Milênio