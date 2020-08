Revitalização de parque no Jardim Três Montanhas, em Osasco, deve ser concluída até o fim do ano, prevê Prefeitura

Devem começar esta semana as obras de revitalização do Parque Glauco Villas Boas, no Jardim Três Montanhas, em Osasco. A Prefeitura planeja concluir a obra até o fim do ano.

Desde 2017, a Sabesp trabalha para recuperar o lago do parque, que foi contaminado após um incêndio num galpão do grupo Pão de Açúcar próximo à área de lazer. Com o incêndio, o chorume (líquido proveniente do trabalho de rescaldo) arrastou detritos para dentro do lago.

No parque será construída uma quadra poliesportiva, sanitários, nova pista de caminhada, espaço pet, estacionamento, implantado playground, academia ao ar livre e nova iluminação em Led. Além disso, o lago será cercado a fim de evitar acidentes, como afogamento.

“Trabalhamos na limpeza e recuperação do lago e agora iremos revitalizar todo o entorno, para que as famílias aqui da região tenham mais qualidade de vida”, disse o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), que visitou o local na semana passada.

A Sabesp também implantou um coletor tronco no Três Montanhas e está construindo uma Estação de Tratamento de Esgoto para que os dejetos das residências não sejam mais despejados no lago.