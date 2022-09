Ri Happy prepara desafio com Nerf para crianças em Osasco neste sábado

A Ri Happy realiza neste sábado (24), às 11h, um desafio com Nerf, na loja do Shopping União de Osasco. A atividade é gratuita e aberta a todas as crianças de 6 a 13 anos.

Os participantes terão cinco chances para acertar um alvo e os donos das três melhores pontuações do dia serão premiados com um voucher de 30% de desconto em uma Nerf de sua escolha.

Para participar, o responsável que acompanhar a criança deve cadastrá-la no programa Happy Mais. As lojas emprestarão o brinquedo aos participantes.

SERVIÇO

Desafio Nerf na Ri Happy

Local: Shopping União de Osasco

Dia: Sábado, 24 de agosto

Horário: 11 horas