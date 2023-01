Riachuelo tem vagas de emprego nas lojas de Osasco, Barueri, Carapicuíba e São Paulo

A Riachuelo, uma das principais lojas de departamento no país, está com algumas vagas de emprego abertas nas unidades de Osasco, Barueri, Carapicuíba e São Paulo.

Em Osasco, as oportunidades são para operador de caixa e supervisor de vendas. Na cidade de Barueri a rede busca por profissionais para a função de vendedor. A loja de Carapicuíba fica no Plaza Shopping e está contratando líder de atendimento e supervisor de atendimento.

Já em São Paulo, estão abertas vagas para os cargos de analista de trade marketing sênior, assistente de compras, vendedor responsável Carter’s, assistente administrativo (exclusivo para pessoa com deficiência) e ainda oportunidades para Jovem Aprendiz.

Para as funções de operador de caixa e vendedor o candidato deve ter o ensino médio completo, identificação com o varejo de moda e disponibilidade de horário, inclusive nos finais de semana.

A vaga de supervisor de atendimento exige formação superior completa ou cursando, disponibilidade de horários também nos finais de semana e feriados, além de experiência com a venda de produtos financeiros (preferencialmente no varejo).

Para assistente de compras é necessário ter ensino superior completo ou cursando, Excel intermediário, gostar de trabalhar com números, organização e agilidade para gerir demandas da área.

O salário não foi informado. Já os benefícios oferecidos pela Riachuelo são assistências médica e odontológica, seguro de vida em grupo, Totalpass, parcerias educacionais, descontos na Riachuelo, vale-refeição ou alimentação, vale-transporte e participação nos lucros e resultados.

Como se candidatar às vagas de emprego na Riachuelo em Osasco, Barueri e região:

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o site de vagas da Riachuelo, onde podem escolher a oportunidade desejada, cadastrar o currículo online e obter mais informações sobre as vagas disponíveis.

Sobre a empresa

A Riachuelo conta com duas fábricas no Brasil, sendo uma em Natal (RN) e outra em Fortaleza (CE), mais de 380 lojas, uma matriz e uma financeira, além de três centros logísticos, uma transportadora e um escritório exclusivo em Xangai, na China. “Aqui no Brasil, nossos mais de 40 mil colaboradores se transformam e se desenvolvem junto com a gente conectando seus desejos com os nossos”, diz a empresa.