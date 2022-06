Ribamar assume presidência do Conselho Nacional do Legislativo de cidades com mais de 400 mil habitantes

Ribamar assume presidência do Conselho Nacional do Legislativo de cidades com mais...

O presidente da Câmara de Osasco e vereador, Ribamar Silva, assumiu, nesta sexta-feira (10), na Paraíba, a presidência do Conselho Nacional do Poder Legislativo (Conalec) dos municípios brasileiros com mais de 400 mil habitantes.

O convite a Ribamar veio do presidente nacional do Conalec das Capitais e da Câmara de João Pessoa, Dinho Dowsley, e do secretário executivo do Conselho, Rodrigo Rodrigues. O presidente da Câmara de Osasco foi empossado durante o 2° encontro do Conselho, que reuniu representantes do Legislativo de mais de 200 cidades do país.

Na ocasião, foram discutidos temais como transferência no Legislativo Minicipal, interação com o cidadão, desafios comunicacionais do Parlamento e o desafio frente à implantação das nova Lei de Licitações. “Essa troca de experiências é fundamental para continuarmos crescendo como município”, comentou Ribamar.

