Ribamar celebra inauguração da Havan em Osasco

O presidente da Câmara Municipal, Ribamar Silva (PSD), participou, junto ao prefeito Rogério Lins (Podemos), da cerimônia de inauguração da Havan Osasco, na noite de quarta-feira (28).

“A Havan Osasco chega em um momento fundamental, dando dignidade aos trabalhadores e atraindo consumidores para a nossa cidade”, comentou Ribamar.

O presidente da Câmara fez questão de ressaltar: “Embora seja um momento de prestigiar a nova loja, lembramos da importância de manter o distanciamento e todas as recomendações para evitar o contágio pelo coronavírus”.

A loja da Havan em Osasco abriu as portas ao público nesta quinta-feira (29). A unidade tem mais 20 mil metros quadrados e conta com amplo espaço de conveniência, praça de alimentação, e estacionamento com capacidade para 650 vagas. A loja gerou cerca de 200 empregos diretos. Para se candidatar a oportunidades de trabalho na Havan, acesse o site de vagas da empresa.