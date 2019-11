Ribamar confirma ida para o PSD com ficha abonada por Kassab

O vereador e presidente da Câmara de Osasco, Ribamar Silva, confirmou na terça-feira (19) sua ida para o Partido Social Democrático (PSD). Após meses de especulações de convites para diversos partidos como DEM, MDB e PSDB, Ribamar afirmou que sua filiação ao PSD só depende da formalização.

De acordo com o parlamentar, nos próximos dias, antes do final do ano, o líder nacional do partido Gilberto Kassab virá à cidade de Osasco abonar sua ficha.

Ribamar ainda afirmou que junto com ele irão mais alguns nomes que pretendem se eleger para as próximas eleições de 2020, mas não citou relevou quem serão. “Vamos montar uma chapa forte”, afirmou o presidente da Câmara que diz querer eleger pelo menos 3 vereadores com o PSD.

Ribamar está sem partido desde que se desligou da sua antiga sigla, o PRP.