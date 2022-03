Ribamar diz que vereadores da Capital fiscalizaram sede da Uber em Osasco e repudia ação

O presidente da Câmara Municipal de Osasco, vereador Ribamar Silva (PSD), manifestou repúdio aos vereadores da capital paulista, na sessão desta terça-feira (29), após tomar conhecimento de que os parlamentares teriam feito uma fiscalização na sede da Uber, instalada recentemente na cidade osasquense.

“Houve reclamação da Uber de que os vereadores de São Paulo foram fazer fiscalização na sede da empresa. Eles não têm direito de fazer isso em outra cidade”, disparou Ribamar Silva. “Quero deixar público nosso repúdio a esses parlamentares de São Paulo, pela postura de vir fiscalizar uma empresa antes sediada na capital e hoje sediada em Osasco por conta de uma CPI aberta na Câmara de Vereadores de São Paulo. É um desrespeito com essa Casa de Leis”, continuou o presidente da Câmara de Osasco.

Ribamar Silva afirmou que legislativo da cidade tomará as providências legais contra a ação dos vereadores de São Paulo em Osasco. “É um desrespeito com a nossa cidade, com a Câmara Municipal e nós não vamos fiscalizar empresas em outras cidades. Se isso virar moda, vai ficar uma situação desconfortável entre municípios Brasil afora”, completou.

“Essa prerrogativa é dos deputados estaduais e deputados federais, são eles que têm que fiscalizar eventuais problemas entre municípios. Aos vereadores cabe fiscalizar problemas internos de suas cidades. Não queremos inimizade com nenhuma cidade”, finalizou o vereador osasquense.

Com a mudança da Uber para Osasco, a capital paulista deixará de arrecadar cerca de R$ 80 milhões por ano em Imposto sobre Serviços (ISS). Segundo dados fornecidos pela Uber à CPI da Câmara Municipal de São Paulo, a empresa pagou R$ 584 milhões entre 2014 e 2020 para a cidade.

Além da Uber, 99, iFood e outras gigantes da tecnologia se mudaram para Osasco. Entre os atrativos da cidade está a alíquota de ISS de 2%, contra 5% recolhido em São Paulo.

Sede da Uber

Batizada de “Uber Campus”, a nova sede da Uber no Brasil fica ao lado do shopping União, na Avenida dos Autonomistas, na Vila Yara. O espaço tem 30 mil metros quadrados, o triplo da área ocupada pelo antigo escritório da empresa, e abrigará o primeiro Centro de Tecnologia da companhia na América Latina.