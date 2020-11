Ribamar não está em estado grave, garante assessoria

A assessoria do presidente da Câmara de Osasco, Ribamar Silva (PSD), emitiu nota na qual nega que o vereador esteja com 50% do pulmão comprometido e em estado grave em decorrência da covid-19, conforme boatos que circulam nas redes sociais. “Ribamar está com sintomas leves e seu estado é estável”.

O parlamentar está internado no Hospital Antonio Giglio. De acordo com a assessoria de Ribamar, “ele testou positivo para a covid-19, está com 25% do pulmão comprometido, mas reage bem ao tratamento médico. Está consciente e com com a saturação normal”.

Confira a íntegra da nota sobre o estado de saúde do presidente da Câmara de Osasco, Ribamar Silva:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A assessoria de imprensa do vereador Ribamar Silva vem a público informar que o parlamentar encontra-se internado em observação no Hospital Antônio Giglio, após ser diagnosticado com COVID-19.

No entanto, DESMENTE as notícias veiculadas em diversos veículos informando que seu pulmão está com 50% comprometido e seu estado é grave.

Ribamar está com sintomas leves e seu estado é estável.

“Agradeço a preocupação e orações de todos. Logo me recupero para continuar trabalhando pela nossa terra e nosso povo. A luta continua”, afirma o vereador reeleito.

Em breve mais informações