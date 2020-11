Ribamar Silva, presidente da Câmara de Osasco, é internado com covid-19

O vereador Ribamar Silva (PSD), presidente da Câmara Municipal de Osasco foi internado no início da tarde desta terça-feira (17) com covid-19. Ele estaria com 25% do pulmão comprometido em decorrência da doença.

Ribamar foi para uma UPA da cidade após sentir-se mal durante coletiva de imprensa do prefeito Rogério Lins (Podemos) na manhã desta terça. Na unidade de saúde, o presidente da Câmara de Osasco testou positivo para a covid-19.

Segundo sua assessoria, Ribamar está consciente e em observação médica.

