Ribamar Silva prestigia filiação do presidente do Senado ao PSD em evento em Brasília

O presidente da Câmara Municipal de Osasco, vereador Ribamar Silva, esteve em Brasília nesta quarta-feira (27) para prestigiar a filiação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a seu partido, o PSD. Pacheco é cotado para candidato a presidente da República em 2022. Ele deixou o DEM para se filiar à legenda presidida por Gilberto Kassab.

“O PSD mira voo alto com a vinda de Pacheco à família. O partido ganha corpo, fica ainda mais robusto para as próximas eleições”, afirmou Ribamar. O presidente do diretório municipal do PSD em Osasco, Lau Alencar, também participou do ato de filiação de Rodrigo Pacheco ao partido.

Outros membros do PSD de São Paulo participaram do evento, como o vice-prefeito de Itapevi, Marcos Godoy Teco, e o vereador de Santana de Parnaíba Silvinho Peccioli Filho.

