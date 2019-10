Ricardo Eletro promete “maior Black Friday da história”

A Black Friday dos 30 anos da Ricardo Eletro, rede varejista pertencente ao grupo Máquina de Vendas, terá a maior edição da história a partir de 29 de novembro, com direito à ofertas surpreendentes e lançamento de novas plataformas digitais, de acordo com a empresa. Serão quatro dias com descontos de até 80% nas lojas físicas e no site em mais de 1.000 itens, segundo a rede.

A Ricardo Eletro diz que se programou com antecedência e começou a negociar as ofertas desde setembro. “Além de muitas ofertas, essa Black Friday será especial pois teremos no ar nosso novo site, com uma navegação mais amigável e novas funcionalidades, além do aplicativo com a aprovação mobile de crédito, o que vai agilizar muito a compra na loja para os clientes que optarem para usar o carnê e a ‘Prateleira Infinita’, onde o consumidor pode comprar os produtos do site dentro da loja com o auxílio dos vendedores. Será a Black Friday mais tecnológica e omnichannel da Ricardo Eletro”, explica Pablo Pazos, Diretor Geral de E-commerce da rede.

“Os investimentos em tecnologia estão alinhados à meta que traçamos de oferecer ao nosso cliente uma nova experiência de compra, eficiente e completa do início ao fim”, conta o executivo.

Empresa espera dobrar as vendas com relação à Black Friday do ano passado

A expectativa deste ano é de crescer 100% nas vendas comparado à Black Friday do ano passado e, no nosso fluxo em loja, a expectativa é contabilizar em quatro dias (de 29/11 até 02/12) aproximadamente 60% do faturamento do mês de novembro.

“Estabelecemos um comitê para tratar todas as frentes da ação: logística, marketing, comercial, atendimento ao cliente e etc. Preparamos uma grande campanha de marketing online e off-line, com uma abrangência nacional, com oportunidades inéditas. Além disso, trabalhamos com multi centros de distribuição para atender todas as plataformas, estratégia que diminui consideravelmente o valor do frete, tornando o combo de produto somado ao preço bem mais competitivo, principalmente para produtos de maior porte, como eletrodoméstico e móveis”, completa o diretor da Ricardo Eletro.

“Para atender à demanda intensa de produtos, como eletrodoméstico, lavadoras, refrigeradores, móveis, smartphones, TV´s e notebooks, fizemos um abastecimento especial focado na maior campanha de Black Friday de todos os tempos. Desta forma, podemos garantir que o cliente encontre os produtos anunciados”, conclui.