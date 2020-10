Roberto Cabrini volta à Record após ser dispensado pelo SBT

O jornalista Roberto Cabrini é o mais novo contratado da Record TV. Ele foi dispensado do SBT no final de setembro, vai cumprir contrato até o fim deste mês e não ficará um dia desempregado.

De acordo com o site “Notícias da TV”, a partir de novembro, Cabrini será responsável pela Grande Reportagem do “Domingo Espetacular”, com a produção de documentários de média duração, como já fazia em sua passagem pela emissora em 2009.

No SBT, onde permaneceu por 11 anos, o jornalista apresentava o “Conexão Repórter”, programa exibido nas noites de segunda-feira considerado de alto custo pela emissora.

Desde a confirmação do desligamento de Cabrini da rede de Silvio Santos, a emissora de Edir Macedo torcia para trazer o profissional de volta à casa.

