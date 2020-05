Roberto Carlos, Zeca Pagodinho e Ivete Sangalo fazem lives neste Dia das Mães

O Dia das Mães, celebrado neste domingo (10), em meio à quarentena contra o novo coronavírus (covid-19), tem uma programação repleta de lives de cantores famosos, como Roberto Carlos, Zeca Pagodinho e Ivete Sangalo, para curtir em casa.

O cantor Zeca Pagodinho vai trazer alegria e muito samba para embalar o Dia das Mães, a partir das 13h, em uma transmissão ao vivo direto de seu canal oficial no YouTube. Já às 14h15, será a vez dos sertanejos Edson & Hudson se apresentarem no canal oficial da dupla.

O rei Roberto Carlos promete emocionar as mamães com seus maiores sucessos em uma live especial a partir das 15h, em seu canal oficial no YouTube. Os primeiros 45 minutos da apresentação serão transmitidos pela TV Globo.

A partir das 18h, a cantora Ivete Sangalo também vai fazer uma live dedicada às mães. A transmissão ao vivo será feita direto de seu canal oficial no YouTube.

O domingo de Dia das Mães terá ainda lives de Zezé Di Camargo & Luciano, João Neto & Frederico, entre outros cantores.

Lives de cantores famosos deste domingo (10/05) – Dia das Mães:

13h – Zeca Pagodinho // 14h15 – Edson & Hudson // 15h – Roberto Carlos // 15h45 – Daniel // 16h30 – Zezé Di Camargo & Luciano // 17h – Jorge Vercillo // 18h – Ivete Sangalo // 18h – Zé Neto & Frederico

A programação completa de shows online está disponível no Portal Lives.