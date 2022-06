Rochdale recebe jogo beneficente com MC Livinho e Gabriel Magalhães

O Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, no Jardim Rochdale, em Osasco, recebe nesta quinta-feira (23) o “Jogo Beneficente Contra a Fome”, às 19h. A entrada é um 1kg de alimento não perecível e um agasalho.

O jogo contará com a presença dos jogadores Ederson, Emerson Royal, Gabriel Magalhães; os ex-jogadores Zé Roberto e Narciso, além do cantor Mc Livinho, que atualmente é atacante do Grêmio Osasco Audax.

A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) da Prefeitura e o ex-jogador Narciso. Toda a arrecadação será destinada às famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade de Osasco.

SERVIÇO

Jogo Beneficente Contra a Fome

Quando: 23/06 – quinta-feira, às 19h /

Onde: Estádio Municipal Prefeito José Liberatti (Avenida Brasil, s/n, Rochdale) /

Entrada: 1kg de alimento não perecível e 1 agasalho