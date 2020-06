Rochdale terá nova UBS nos próximos dias, diz Prefeitura de Osasco

A Prefeitura de Osasco vai entregar a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Helena Marrey, no Rochdale, nos próximos dias. O prédio com três andares, que fica na rua Alvilândia, 231, passa pelos ajustes finais.

A unidade de saúde conta com salas de vacinação, inalação, medicação, esterilização e enfermagem, consultórios para clínico, ginecologista, dentista, recepção, almoxarifado, banheiros com acessibilidade e copa para os funcionários.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, visitou as instalações na quinta-feira (18). “O espaço aqui é mais amplo e mais moderno, com isso a gente vai conseguir atender a população com muito mais qualidade e dar melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores”, disse.

A UBS do Rochdale funciona, atualmente, em um prédio antigo, na rua Águas da Prata, que fica próximo ao novo endereço. De acordo com a administração municipal, a unidade de saúde realiza cerca de 1.700 atendimentos diariamente.