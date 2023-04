Rock toma conta da Praça da Matriz de Cotia neste sábado (15)

Neste sábado (15), a partir das 10h, a Praça da Matriz, em Cotia recebe o Outono Rock Festival, evento de bandas independentes da cidade.

Serão seis bandas. A primeira a subir ao palco será a Nemesis, com seu som pesado e letras engajadas. Em seguida, a Bnda Me Leve apresentará suas versões mesclando rock e reggae. Depois vem a Jc Pactus, com Heavy Metal e riffs marcantes, seguidos pelo Moonchild, que promete um show explosivo com sua mistura de hard & heavy. A penúltima será a Usura, que vai apresentar suas versões de Pitty. E para fechar o dia, a apresentação da banda Depois dos 30.

A Praça da Matriz de Cotia fica na Rua Senador Feijó, 12, no Centro de Cotia.

