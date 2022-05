Roda gigante de 91 metros de altura será inaugurada em julho, na zona Oeste de São Paulo

O Parque Estadual Cândido Portinari, na zona Oeste de São Paulo, abrigará uma roda gigante de 91 metros de altura. Considerada a maior da América Latina, atração deve ser inaugurada em julho.

A roda gigante terá 42 cabines com capacidade para até 10 pessoas, ar-condicionado e até wi-fi. A estrutura do equipamento somará mais de 1 mil toneladas e deve ocupar um espaço de 4,5 mil metros quadrados dentro do parque estadual.

Os custos da instalação são de responsabilidade de iniciativa privada. O projeto é realizado pela empresa São Paulo Big Wheel (SPBW), vencedora do chamamento público. Pelo contrato, a empresa destinará à Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente R$ 141 mil por mês ou 10% do faturamento bruto mensal. O contrato, segundo a pasta, prevê ainda tarifas sociais para moradores do entorno.

A expectativa é de que a atração receba entre 600 mil e 1 milhão de visitantes por ano.

O Cândido Portinari é vizinho ao Parque Villa-Lobos, que tem acesso pela estação Villa-Lobos-Jaguaré, da Linha 9-Esmeralda, que passa por Osasco.