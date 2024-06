Roda Rico prepara jantar romântico aos casais apaixonados no Dia dos Namorados

Considerada a maior roda-gigante da América Latina, a Roda Rico, que fica ao lado do Parque Villa-Lobos, na zona Oeste de São Paulo, preparou uma experiência única para celebrar este Dia dos Namorados.

No dia 12 de junho, os casais serão recebidos em um ponto de fotos com impressões instantâneas para registrar o momento especial. Em seguida, desfrutarão de um jantar iniciado com tábua de frios; aperitivos de pizza nos sabores marguerita e calabresa; e uma garrafa de espumante ou vinho. Para quem optar por bebidas não alcoólicas, haverá refrigerante, suco ou água.

A noite se completa com a degustação de sobremesas deliciosas, como merengue de morango ou brownie de chocolate, enquanto desfrutam de um passeio de cerca de 30 minutos nas exclusivas cabines da Roda Rico.

Ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada na bilheteria da Roda Rico ou por meio do portal Sympla, e a celebração ocorre com horários entre 17h até 21h. O valor para o casal custa R$ 459,80, e a experiência total da comemoração, incluindo o jantar e a volta na roda-gigante, tem duração de aproximadamente 1h30 a 1h50.

As crianças também são bem-vindas. Nesta data, filhos de até 12 anos, acompanhados do casal, pagam R$ 169. “É uma oportunidade para juntos construírem uma memória afetiva e apreciarem a beleza do pôr do sol e acompanharem a transição para a noite na maior cidade do Brasil nas alturas”, convida a Roda Rico.

SERVIÇO

Dia dos Namorados na Roda Rico

Ingressos: Sympla Bileto – Compre seu ingresso online

Endereço: Avenida Queiroz Filho, 1365 – Vila Hamburguesa – São Paulo