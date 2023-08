Roda Rico prepara promoção para o Dia dos Pais

Nos dias 12 e 13 de agosto a praça de eventos da Roda Rico, considerada a maior roda gigante da América Latina e que está localizada no Parque Cândido Portinari, na zona Oeste de São Paulo, terá uma programação especial para toda a família em comemoração ao Dia dos Pais, celebrado no domingo.

Os visitantes do fim de semana poderão praticar o Sub Soccer, no qual há duas mesas de futebol e as pessoas jogam sentadas com o objetivo de fazer gol no adversário. Outra opção será o Fast Feet, que é uma estrutura eletrônica, em formato circular, para treinos de precisão e chutes.

Além disso, a Roda Rico e a Champions League Experience Brasil realizarão um intercâmbio de promoções, que funcionará da seguinte forma:

Para visitantes da Roda Rico: As pessoas que completarem duas missões – postar foto, marcando o perfil da Roda Rico e apresentar o ingresso, – ganha 25% de bônus para utilização no Time Card da Champions League Experience

As pessoas que completarem duas missões – postar foto, marcando o perfil da Roda Rico e apresentar o ingresso, – ganha 25% de bônus para utilização no Time Card da Champions League Experience Para visitantes da Champions League Experience Brasil: Todos que completarem duas missões – cadastrar-se no QR Code, que está disponível no flyer da Champions League Experience Brasil, e adquirir qualquer valor no Time Card – ganha 20% de desconto no ingresso inteiro da Roda Rico.

A ação é válida para compras de 12 a 31 de agosto e o prazo máximo de utilização do ingresso é até 30 de setembro de 2023.

Além disso, clientes da Rico terão 50% de desconto para presentear o pai. Para participar da promoção, basta apresentar documento que comprove o grau de parentesco.

SERVIÇO

Dia dos Pais na Roda Ricco

12 e 13 de agosto, das 9h às 21h

Funcionamento para o mês de agosto: terça-feira e quarta-feira, das 12h às 19h, quinta a domingo das 9h às 21h

Ingressos: Portal Sympla

Clientes da plataforma Rico têm 20% de desconto na compra do ingresso

Endereço: Avenida Queiroz Filho, 1365 – Vila Hamburguesa – São Paulo