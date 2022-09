Rodada da Copa de Futsal Feminino em Osasco tem “chuva” de gols

A rodada da 3ª Copa SEREL de Futsal Feminino “Isa Casagrande”, em Osasco, foi marcada por uma série de goleadas. Disputas foram realizadas no último domingo (11), na quadra do Santo Antônio.

Na primeira partida, o Vila Prado F.C fez 10 a 1 no Treze F. F. Raquel Fernandes (3 gols), Nayara de Oliveira (3), Andrielle Batista (2), Giovana Rocha (1) e Suelina Sousa (1) marcaram para o time vencedor. Laís Nascimento descontou para o Treze.

Na segunda partida, o Caipirão aplicou 8 a 2 no Meninas do Céu. Thaina Choti (3 gols), Fernanda Mendes (2), Luana Cristina, Adriana Souza e Nicole Silva (um gol cada) fizeram para o Caipirão. Natasha Neves e Kelly Silva (um gol cada) descontaram.

“Foi um belíssimo espetáculo futebolístico. Nosso objetivo é contribuir para o desenvolvimento e consolidação do futebol feminino. As mulheres podem estar em qualquer modalidade esportiva”, disse o secretário de Esportes, Rodolfo Cara.

Os jogos do torneio ocorrem aos domingos, às 9h, com entrada gratuita, na quadra do Santo Antônio (Rua José Marquês Silva, Santo Antônio), e seguem até novembro.