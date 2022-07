Rodoanel terá faixas interditadas nesse final de semana

O Rodoanel terá faixas interditadas nesse sábado (9) e domingo (10) para o lançamento de cinco vigas que compõem o conjunto de obras de implantação das vias marginais.

publicidade

A interdição, segundo a concessionária CCR RodoAnel, será das faixas 3, 4 e acostamento entre o km 22+500 e km 21+000 da pista interna, no bairro da Padroeira, em Osasco.

O carregamento das estruturas ocorrerá no pátio localizado no km 21 na manhã de sábado, porém, sem a interdição de vias. Por volta das 20h, ocorrerá o transporte das vigas dentro do perímetro assinalado para interdição.

publicidade

A previsão é de que até às 5h da manhã de domingo (10) todo o procedimento esteja finalizado e as faixas liberadas.

De acordo com a concessionária, o objetivo da obra é ampliar a capacidade da rodovia no trecho, melhorando a fluidez na região dos acessos do Rodoanel, em Osasco e Carapicuíba; e para a Rodovia Raposo Tavares (SP 270).