Rodovia Castello Branco terá desvio de tráfego na região de Barueri, Jandira e Itapevi

O eixo da rodovia Presidente Castello Branco (SP 280), sentido interior, entre o km 27 e km 32, será deslocado para realização de obras. O trecho compreende os municípios de Barueri, Jandira e Itapevi.

Segundo a CCR Viaoeste, nesta primeira fase, a faixa da esquerda será bloqueada no km 32 e será utilizado o acostamento em um trecho de 400 metros, para permitir que a rodovia permaneça com três faixas de tráfego para os veículos.

De acordo com o coordenador de engenharia da CCR ViaOeste, Rafael Rossatto, essa alteração no viário é importante para possibilitar a entrada das máquinas no local das obras e é fundamental para a segurança dos profissionais que atuarão na obra.

A previsão é que essa interferência no tráfego seja mantida durante os próximos seis meses. Nesse período, o limite de velocidade nesse trecho da rodovia em obras foi reduzido de 100 km/h para 60 km/h.