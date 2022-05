Rodrigo Garcia visita Carapicuíba nesse sábado para anunciar parceria em obra no Centro

No sábado (7), Carapicuíba receberá o governador Rodrigo Garcia (PSDB) para anúncio da retomada das obras do Viário Central da cidade. Os recursos que virão do governo estadual são de R$ 15 milhões, por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional.

A recepção ao governador será na quadra coberta do Parque do Planalto, a partir das 11h30. Haverá também a entrega de títulos propriedade do Programa Legítimo Dono, em parceria com o Programa Cidade Legal, além da entrega de 158 licenças para trabalhadores do Programa Ambulante Legal que trabalham no centro da cidade.

As obras do Viário Central incluem a passagem de nível da Avenida Deputado Emílio Carlos, com interligação ao Terminal Metropolitano Intermunicipal. A execução da obra consiste na retirada de 70% dos semáforos do Viário Central, proporcionando mais fluidez no trânsito. A obra dará acessibilidade e mobilidade ao mesmo tempo, gerando mais segurança aos pedestres e cadeirantes, além de agilidade aos motoristas.

Programa Legítimo Dono em parceria com o Programa Cidade Legal

A entrega de Títulos de Posse será feita para 224 famílias dos núcleos: Vila Municipal (76), Jardim Trabalhadores (37), Residencial Veloso III (35), Jardim 1º de Maio (26), Propriedade Brás Confessori (16), 7 de Setembro – Acácias (15), Jardim Hilda (13), Vila Olivina (3), Jardim Nova Carapicuíba (2) e Parque Ludovico (1).

A Quadra Coberta do Parque do Planalto fica na Rua Serra de Mailasqui, 40, no Jardim Planalto.