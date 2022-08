Rodrigo Garcia volta à região nesta terça-feira (16) para visitar obras no centro de Carapicuíba

O governador Rodrigo Garcia (PSDB), candidato à reeleição, visita a região novamente na manhã desta terça-feira (16) para vistoriar obras no centro de Carapicuíba.

O político vai percorrer, ao lado do prefeito Marcos Neves (PSDB) as obras do novo viário no centro da cidade, que inclui a passagem de nível da Avenida Deputado Emílio Carlos, com interligação ao Terminal Metropolitano Intermunicipal.

A obra vai retirar 70% dos semáforos do centro com objetivo de dar mais fluidez ao trânsito.

Depois, os tucanos seguem para o Bom Prato de Carapicuíba (Av. Miriam, 385).