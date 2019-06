Rogério e Aline Lins devem ter alta até sexta-feira (5)

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, e a primeira-dama, Aline Lins, continuam internados, em estado estável, no Hospital Municipal Antonio Giglio, após se ferirem em uma explosão ao acender a fogueira do “Arraiá do Servidor”, na Arena Vip, no Jardim das Flores, na noite de sexta-feira (28). A previsão é de que o casal tenha alta até sexta-feira (5), de acordo com reportagem da TV Globo.

Rogério Lins não deve se afastar do cargo de prefeito enquanto estiver internado. Ele deve despachar do quarto do hospital, mantendo contato por telefone e internet com secretários municipais e funcionários.

As visitas são restritas para evitar riscos de infecções, segundo a equipe médica.

Eles tiveram queimaduras de primeiro e segundo grau no rosto, braços e mãos. Aline Lins também teve ferimentos na perna.

As causas e responsabilidade pelo acidente serão apuradas pela Polícia Civil. Foi registrado boletim de ocorrência no 5º DP como lesão corporal culposa (quando não há intenção de ferir) e explosão. Na segunda-feira (1º), peritos devem vistoriar o local.

Além do prefeito e da primeira-dama, outras três pessoas tiveram ferimentos leves com o acidente e foram liberadas do hospital na mesma noite.

Vídeo mostra explosão que feriu prefeito e primeira-dama Um vídeo mostra o momento da explosão que feriu o prefeito de Osasco, Rogério Lins, e a primeira dama, Aline Lins, ao acenderem a fogueira do “Arraiá do Servidô”, realizado na Arena Vip, no Jardim das Flores, na noite desta sexta-feira (28). Publicidade Publicado por Jornal Visão Oeste em Sexta-feira, 28 de junho de 2019

“Estamos bem e em recuperação”

Na manhã deste sábado (29), o prefeito Rogério Lins se pronunciou sobre o acidente: “Estamos bem e em recuperação”, declarou ele, que também agradeceu pelas mensagens de apoio e pelas orações.

Rogério e Aline Lins tiveram queimaduras de primeiro e segundo grau em cerca de 14% da parte superior do corpo após uma explosão ao acenderem a fogueira do arraiá. Eles tiveram ferimentos nas mãos, braço e rosto.

A primeira-dama também se manifestou sobre o acidente via redes sociais: “O inimigo tentou tirar nossas vidas, mas Jesus nos salvou”.

