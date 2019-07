Rogério e Aline Lins têm alta hoje

Após 12 dias de internação, o prefeito e a primeira-dama de Osasco, Rogério e Aline Lins, têm alta do Hospital Municipal Antonio Giglio nesta quarta-feira (10). Eles vão dar uma entrevista coletiva na tarde de hoje para falar sobre a recuperação.

Rogério e Aline Lins sofreram queimaduras de primeiro e segundo graus nas mãos, braço e rosto, em uma explosão ao acenderem a fogueira do “Arraiá do Servidor” na noite de 28 de junho, uma sexta-feira.

Os dois se recuperam bem e não devem ter sequelas funcionais, segundo os médicos.

“O tratamento se dará em casa e ambos seguirão todas as recomendações médicas, retomando seus compromissos aos poucos”, afirma nota da Prefeitura de Osasco sobre a alta do casal.

Em entrevista ao “Fantástico” exibida no domingo (7), Rogério e Aline Lins falaram sobre o acidente. “Me lembro que olhei para trás e vi que tinha gente apagando fogo do meu cabelo e do meu braço, que eu estava em chamas”, declarou a primeira-dama. “A sensação que eu estava… meu rosto todo deformando, derretendo, vem o cheiro da fumaça dentro de mim, meu cabelo cheirando fumaça. Isso ainda me abala muito”, completou ela.

“Tem pessoas de bairros com mais de um quilômetro de distância que falam que a janela tremeu”, declarou Rogério Lins.