Rogério Franco anuncia que Cotia terá espaço compartilhado entre PM e GCM

O prefeito de Cotia, Rogério Franco, juntamente com o Secretário de Segurança, Almir Rodrigues, e o vereador Celso Itiki, esteve com o Tenente Coronel da Polícia Militar, Marcelo Henrique Silva, comandande do 33° Batalhão de Polícia Militar, e com o Capitão Ivan para a formalização da implantação de um espaço compartilhado, que será instalado em Caucaia do Alto, que deverá ser utilizado pela Polícia Militar e pela Guarda Civil de Cotia.

publicidade

Segundo o prefeito, o local será usado para a acomodação dos guardas e dos policiais – e eventualmente por outros órgãos do município – e prestará atendimento ao público, aproximando esses profissionais da população.

“Nossa gestão segue buscando inovar, de forma humanizada, em todas as áreas”, disse Franco.

publicidade