Rogério Lins amplia efetivo e renova viaturas da Guarda Civil Municipal

No sábado (15), o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), apresentou novos guardas civis municipais e entregou viaturas e motocicletas à corporação, em evento no calçadão da rua Antônio Agú, no Centro da cidade.

Os novos veículos são alugados, para que sejam substituídos imediatamente caso ocorram problemas mecânicos, gerando mais economia e agilidade, diz a Prefeitura.

“Nosso povo merece mais segurança e temos trabalhado efetivamente para isso, aumentamos em 77% os investimentos em segurança pública, com a chegada dos novos concursados dobramos o efetivo da GCM”, destacou o prefeito Rogério Lins.

Ele aproveitou para destacar outras ações relacionadas à área da Segurança Pública: “investimos em infraestrutura moderna e adequada com as novas viaturas e motocicletas entregues hoje e aumentamos os recursos em tecnologia, com o monitoramento do COI (Centro de Operações Integradas) e, em janeiro, com o aplicativo DETECTA que fará leitura de placas, ajudando a localizar veículos roubados ou furtados, além de comunicação direta com as polícias Civil e Militar”.

De acordo com a Prefeitura, o efetivo da GCM de Osasco está sendo duplicado, com a chegada de 200 novos agentes às ruas.

