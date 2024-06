Rogério Lins anuncia complexo com academia, fast food e Poupatempo na zona Norte de Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), afirmou que a Zona Norte da cidade está prestes a receber um complexo que reunirá redes de academia, de fast food e uma unidade do Poupatempo. A informação foi divulgada nas redes sociais, na noite desta quinta-feira (27).

Rogério Lins contou que recebeu ontem a visita de um empreendedor e que o projeto inovador já foi aprovado. “Levaremos tantos serviços e opções para a população da zona Norte, e essa é uma das nossas missões: fazer com que todos os bairros da nossa cidade se desenvolvam e gerem emprego e oportunidade para a nossa população”, destacou.

No vídeo publicado no Instagram, ele declarou também que entre as marcas já confirmadas no espaço estão: a Smart Fit e o McDonald’s.

Também de acordo com o prefeito de Osasco, o novo complexo será entregue ainda neste ano de 2024. O endereço e outras informações ainda não foram informadas.