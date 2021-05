Rogério Lins anuncia live para arrecadar fundos para reparar igreja vandalizada em Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), anunciou, na noite desta quarta-feira (5), que será realizada uma live solidária para ajudar a levantar fundos para reparar os danos causados à Igreja Nossa Senhora dos Remédios, que foi invadida e teve imagens de santos destruídas.

Lins também pediu para quem puder, que faça doações à capela. “Vamos ajudar a reconstruir a Igreja Nossa Senhora dos Remédios, que foi vítima de vandalismo e intolerância religiosa? Independente da sua religião, é momento de nos unirmos nesse ato de amor e solidariedade”, declarou.

As doações podem ser feitas por meio de transferência bancária ou depósito no banco Bradesco, agência 2391, conta corrente 06461-0, em nome de Mitra Diocesana de Osasco, ou via PIX 11953683601.

“É importante que a gente ajude a identificar esses malfeitores. Mas, muito mais do que isso, é momento de nos unirmos, independente da sua religião, pela reconstrução da igreja Nossa Senhora dos Remédios. Porque, independente do que aconteça, a igreja sempre estará viva”, disse ainda o prefeito.

A Igreja Nossa Senhora dos Remédios, que fica na Vila dos Remédios, foi invadida por um grupo de jovens, formado por dois homens e duas mulheres, na noite da última segunda-feira (3). No interior da capela, os indivíduos destruíram as imagens de Nosso Senhor dos Passos, Santa Cecília, Sagrado Coração de Jesus e a de Santo Ubaldo, trazida da Itália há 60 anos.

Um dos padres, que mora no fundo da capela, tentou correr atrás dos jovens, sendo dois homens e duas mulheres, mas não conseguiu alcançá-los. Para ajudar na identificação dos autores, as imagens de câmeras de segurança de comércios da região, que registraram o momento em que eles correm após saírem da igreja, já foram entregues à polícia.

“A Câmara estará de portas abertas para ajudar na reconstrução da igreja”, diz vereador de Osasco

Liderada pelo Presidente da Câmara Municipal de Osasco, o vereador Ribamar Silva (PSD), uma comissão de parlamentares esteve na igreja para prestar solidariedade à paróquia e aos moradores do bairro. “Religião tem a ver com amor. Viemos aqui deixar nossa solidariedade com a Vila dos Remédios. É um momento de união e queremos dizer que a Câmara estará de portas abertas para ajudar na reconstrução da igreja”, declarou Ribamar.

“Ficamos indignados, pois este não é apenas um ataque a uma igreja católica. É um ataque a Deus, a todas as religiões e tipos de credos”, disse o vereador Adauto Tô Tô. O vereador Ricardo Silva (PL) lamentou que “ainda em 2021 estejamos assistindo atos como esse”.

O pároco da igreja, Amauri Baggio, agradeceu a visita dos vereadores: “É importante saber que podemos contar com o apoio do poder público em uma situação como esta”.

Quatro imagens de santos foram destruídas pelo grupo, sendo que uma delas veio da Itália e estava na igreja há mais de 60 anos. O Museu de Arte Sacra de São Paulo se ofereceu para restaurar as imagens.