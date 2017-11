Rogério Lins anuncia novos secretários em Osasco; PSDB cresce com a saída do PT

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), anunciou nesta segunda-feira, 6, mudanças no secretariado municipal. Destaque para o crescimento do PSDB no governo, com o rompimento do governo Lins com o PT. Os tucanos Sebastão Bognar e Ângelo Melli assumem as pastas de Cultura e Habitação, nos lugares dos petistas Gustavo Anitelli e Marco Antônio Vilela, respectivamente.

O jornalista Franz Felipe, ligado ao partido de Lins, o Podemos, é o novo secretário de Comunicação, que era ocupada por José Bento da Silva.

Rafael Paes, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Osasco (SCVOR), assume a Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento (Sica). Ele é filho do empresário Jurandir Paes, ex-presidente do SCVOR, que morreu em 2016. Até então, o secretário de Administração, Sérgio di Nizzo, vinha respondendo também pela pasta.

Na Assistência Social, Elsa Oliveira assume no lugar de Suzete Franco. Ela era chefe de gabinete de Lins, cargo que agora é ocupado por Gerson Pessoa.

Lins diz que as alterações são “naturais”. “É uma troca natural, todos os governos passam por isso. Se for necessário, independente das siglas partidárias, faremos outras alterações”.

Apesar de se esquivar de comentar o rompimento com o PT, Lins destacou: “o PT está seguindo por um caminho e a gente, certamente, por outro”.