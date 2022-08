Rogério Lins anuncia que as escolas de Osasco terão monitoramento por câmeras

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE) anunciou que as escolas da cidade terão monitoramento por câmeras de vídeo. A iniciativa, que vai começar pela EMEF Quintino Boicaiuva, no Jardim Novo Osasco, visa coibir invasões e furtos nas unidades. O anúncio foi feito na própria unidade, durante reunião com moradores para falar das ações de zeladoria do Mutirão Amor por Osasco.

publicidade

“Todas as escolas municipais terão câmeras e a Quintino será a primeira, pois essa escola é uma das que mais apresentam problemas com furto de fios elétricos. Não dá para continuar com essa situação. Agora, quem invadir escola será preso, porque as haverá vigilância por câmeras”.

As câmeras de monitoramento serão integradas à Guarda Civil Municipal (GCM).

publicidade