Rogério Lins apresenta plano de governo e destaca Saúde como prioridade em Osasco

Na disputa pela reeleição nas eleições municipais de novembro, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), apresentou seu plano de governo para um eventual segundo mandato em evento na noite desta quarta-feira (7).

No documento, com 163 páginas, ele afirma que 85% de suas metas para o atual mandato foram cumpridas e destaca propostas para caso seja reeleito. Entre os destaques, Rogério Lins cita a área da Saúde como prioridade em um possível segundo mandato.

Entre os objetivos estão a conclusão do primeiro Hospital da Criança, a implantação do Programa Saúde 24h, Programa Saúde Todo Dia, implantação do Serviço de Hemodiálise Municipal, Osasco Mais Saúde, Casa Só por Hoje, Saúde na Escola, Saúde da Família, Residência Médica e Saúde Integral.

“A Saúde é o bem maior de todas as pessoas. Mais que cuidar dos doentes, temos que promover saúde e demonstramos com o combate à covid que somos capazes de enfrentar os maiores desafios. E isso se faz integrando ações de cuidado e assistência, com hábitos de vida saudáveis, saneamento básico, educação, segurança alimentar, entre outras medidas articuladas”, declarou Rogério Lins em seu plano de governo.

“Vamos transformar Osasco no Vale do Silício do Brasil”

Rogério Lins destacou ainda ações para atrair novas empresas para a cidade, que tem recebido cada vez mais empreendimentos relacionados à área de tecnologia, como as sedes do Mercado Livre e iFood.

“Vamos transformar Osasco no Vale do Silício do Brasil, atrair novas empresas, gerar muitos empregos para a nossa cidade, fazer uma saúde e uma educação com muito mais qualidade e inovação. Vamos fazer um novo Plano Diretor, ou seja, vamos fazer muito mais por Osasco, com um crescimento consistente e planejado”, afirmou no evento desta quarta.

Gelso Lima, coordenador geral da campanha, destacou que Rogério Lins rompeu a polarização entre PT e PSDB na cidade e “fez um governo extremamente exitoso”.

Pesquisa

Rogério Lins, lidera a corrida para as eleições municipais de novembro, com 34% das intenções de voto na votação estimulada, revela pesquisa do RealTime Big Data encomendada pela Record TV e divulgada nesta quarta-feira (7).

Em seguida vêm o deputado estadual Emidio de Souza (PT), com 9%, e o vereador Dr. Lindoso (Republicanos), com 6%, de acordo com o levantamento.