Rogério Lins assina carta-compromisso sobre políticas para as mulheres em Osasco

Na campanha pela reeleição a prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE) assinou, nesta terça-feira (20), uma carta-compromisso sobre políticas para as mulheres em um eventual segundo mandato.

No documento, entregue ao Conselho Municipal de Direitos da Mulher, ele se compromete com as criações de uma Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres; implantar espaços de poder e decisão para as mulheres, além de programas e ações com garantia de recursos; e promover a equidade de gênero, direitos e igualdade salarial, e acima de tudo: combater qualquer tipo de violência contra mulheres.

Participaram do ato a vice-prefeita, Ana Maria Rossi e seu esposo, o ex-prefeito de Osasco, Francisco Rossi; a presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Osasco, Andrea Cristina dos Santos e conselheiras da sociedade civil, entre outros.

Comitê de mulheres

A primeira-dama de Osasco, Aline Lins, inaugurou, no dia 16, um comitê de mulheres em apoio à reeleição de Rogério Lins, na Vila Campesina. O objetivo é incentivar e viabilizar a participação de mulheres no âmbito político, além de ser um local para a realização de rodas de conversas sobre temas voltados ao universo feminino, principalmente no que diz respeito ao combate a todos os tipos de discriminação contra a mulher.

“É com imensa alegria que inauguramos o nosso comitê feminino, que foi idealizado por mim, em conjunto com um time de mulheres de peso. A visão feminina é fundamental para complementar o andamento de um governo. Somos filhas, esposas, guerreiras e vamos contribuir na construção de uma cidade ainda melhor. Esse espaço é importante para promovermos as nossas reuniões e apoiarmos umas às outras. Vamos batalhar juntas pela vitória do Rogério, que tem propostas concretas para o avanço de Osasco e para as mulheres”, disse Aline.

A solenidade contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, vereador Ribamar Silva, que concorre à reeleição, sua esposa, Elana; a presidente municipal do PDT, Mônica Veloso; a presidente municipal do PMB, Amanda França, entre outros representantes.