Rogério Lins celebra avanço de Osasco para fase amarela e pede colaboração para evitar retrocesso

Em pronunciamento no início da tarde desta sexta-feira (10), após a divulgação de que o governo do estado incluiu Osasco na terceira fase, a amarela, do plano de retomada econômica do estado, o prefeito Rogério Lins (Podemos) destacou resultados positivos que a cidade tem tido no combate à pandemia de covid-19 e pediu que a população colabore, usando máscaras e adotando as medidas recomendadas de higiene e distanciamento, para evitar um retrocesso.

Na fase amarela, estabelecimentos como restaurantes, bares e salões de beleza podem voltar a funcionar, seguindo uma série de regras para combater a disseminação da covid-19. Além disso, os que já estavam liberados, têm a ampliação da capacidade de atendimento.

“Nossa cidade atualmente tem menos de 60% das UTIs ocupadas, mais de 90% dos respiradores sem utilização, e mais de 7.200 pessoas curadas, um dos melhores índices da região metropolitana e do Brasil”, destacou Rogério Lins.

“É importante lembrar que muitas cidades retrocederam para a fase vermelha, fechando todo o comércio novamente. Para que isso não aconteça em Osasco, precisamos da colaboração de todos, cumprindo as regras e obedecendo as recomendações”, continuou o prefeito. “É muito importante lembrar: o coronavírus continua em Osasco, e todo o cuidado é pouco. Não saia de casa sem necessidade e, se for sair, utilize máscara”, completou Rogério Lins.

Covid-19 em Osasco

Até esta quinta-feira (9), segundo a Prefeitura, Osasco registrava 7.989 casos e 528 mortes com confirmação de covid-19 – veja dados completos abaixo.