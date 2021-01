Rogério Lins celebra doação milionária do iFood para vacinas: “Osasco e o Brasil agradecem”

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), parabenizou a direção do iFood, empresa sediada no município, pela doação de R$ 5 milhões para auxiliar na construção de uma nova fábrica de vacinas do Instituto Butantan.

“Com isso, acelera a produção de vacinas e a imunização do nosso povo. Gratidão iFood, Osasco e o Brasil agradecem!”, declarou Rogério Lins, por meio das redes sociais.

O governador João Doria (PSDB) também comentou sobre a doação, anunciada esta semana. “A empresa se junta agora a outros 25 parceiros da iniciativa privada neste importante projeto que irá permitir a produção de 100% da vacina contra a Covid-19 em solo nacional”, declarou.

O iFood anunciou a doação de mais R$ 5 milhões para a construção de nova fábrica da vacina do Butantan. A empresa se junta agora a outros 25 parceiros da iniciativa privada neste importante projeto que irá permitir a produção de 100% da vacina contra a Covid-19 em solo nacional. pic.twitter.com/DmK7qdc6wF — João Doria (@jdoriajr) January 29, 2021

Além disso, nos próximos dias, o iFood deve fazer outra doação, no mesmo valor, para a produção de vacinas pela Fiocruz, ligada ao governo federal.