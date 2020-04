Rogério Lins cita montagem com fotos dele e de Moro e pede fim das fake news em meio à pandemia

Durante pronunciamento na noite desta sexta-feira (24), o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), pediu que opositores da administração não espalhem notícias falsas, principalmente em meio à pandemia do novo coronavírus.

Ele citou inclusive uma montagem em foto que trazia as imagens dele e do ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, trazendo informações que não são verdadeiras. “Fizeram uma montagem minha com Sergio Moro investigado a cidade. Queríamos pedir que as pessoas deixassem as questões políticas para outro momento”, declarou.

Além disso, declarou, para combater boatos relacionados a gastos para ações de combate ao coronavírus, a administração municipal vai fazer uma prestar contas dos investimentos: “Vou apresentar uma prestação de contas dos recursos destinados pelo governo federal, governo do estado, e onde a Prefeitura está gastando. O que foi construído de leitos, o que foi ampliado…”.

Sobre a saída de Moro do Ministério da Justiça, o prefeito de Osasco afirmou: “A gente ficou muito triste com essa notícia e estamos torcendo para que o presidente, o Brasil, acerte”.