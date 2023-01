Rogério Lins comemora futuras estações de metrô de Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE) comemora avanço no processo de implantação do metrô em Osasco. O Metrô de São Paulo apontou o Consórcio Systra Prime como vencedor da licitação do projeto de ampliação da Linha 22-Marrom, que ligará Cotia ao bairro de Sumaré.

A linha prevê 2 estações em Osasco. “Mais um passo foi dado, e mesmo que leve ainda algum tempo para a conclusão, sabemos que os primeiros passos estão sendo dados, para chegarmos ao nosso objetivo”, comentou Lins.

