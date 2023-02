Rogério Lins convida osasquenses para orar pela Turquia e Síria após terremoto que matou milhares

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), se solidarizou com as milhares de vítimas do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria, na madrugada da última segunda-feira (6).

Ontem, durante a primeira sessão do ano na Câmara Municipal, ele pediu aos osasquenses que orem pelos turcos e sírios. “Que a gente eleve nossas orações, cada um na sua fé e religião, mas que a gente possa levar as nossas orações ao povo turco e da Síria, que está passando por um momento muito desafiador”, declarou o prefeito.

“Nós, enquanto osasquenses, que somos solidários, que temos um coração cheio de amor, temos que levar as nossas preces ao povo desses países”, completou Rogério Lins, na tribuna.

Milhares de vítimas

O tremor de magnitude 7,8 que atingiu os territórios turco e sírio na última segunda-feira fez mais de 11 mil vítimas fatais até a manhã desta quarta (8). São mais de 10 mil feridos e milhares de desaparecidos, de acordo com os grupos de resgate e governos locais.

O prefeito de Istambul, na Turquia, Ekrem Imamoglu, tem publicado em seu perfil no Instagram o momento em que algumas vítimas, a maioria crianças, são resgatadas com vida.

Em uma das imagens, um homem do resgate aparece dando água na tampa de uma garrafa para o pequeno Maomé beber enquanto aguarda para ser retirado dos escombros, em Antakya. O menino foi salvo, segundo Imamoglu.

As equipes continuam nas buscas por sobreviventes em meio aos escombros e o frio na região, que está coberta pela neve.