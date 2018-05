Rogério Lins demonstra apoio à pré-candidatura de Gelso Lima a deputado estadual

Em evento na noite desta terça-feira, 8, o pré-candidato a deputado estadual Gelso Lima (Podemos) lançou suas mídias digitais para interagir com a população. Ele recebeu o apoio do prefeito Rogério Lins (Podemos), do qual foi secretário de Relações Institucionais. “A única coisa que peço é que as pessoas escolham candidatos que tenham compromisso com a nossa cidade, e sei que o Gelso tem”, ressaltou o prefeito em discurso.

Publicidade

Rogério Lins lembrou da trajetória politica de Gelso Lima, que já comandou em Osasco secretarias como Saúde e Indústria, Comércio e Abastecimento em outras gestões, e disse que chegou a cogitar a nomeação do agora pré-candidato a deputado estadual para a Secretaria de Saúde, mas entendeu que “é o momento de ele buscar essa nova etapa em sua carreira”.

Gelso Lima falou sobre a pré-candidatura e projetos para a cidade: “O Podemos prega a discussão, a participação, e vou seguir o que o partido prega. Não vou assumir compromissos que não tenha condições de cumprir, ou condições de pelo menos lutar por eles”.

O evento reuniu a imprensa regional, líderes sindicais, secretários municipais, vereadores, entre outras autoridades, além de representantes de 12 partidos que já manifestaram apoio à pré-candidatura de Gelso Lima.