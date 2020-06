Rogério Lins diz que ônibus de Osasco só deverão circular com passageiros sentados

Após a liberação do governador João Doria para a região entrar na segunda fase do plano de retomada econômica do estado, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, deve anunciar as diretrizes para a reabertura gradual do comércio nesta quarta-feira (10).

O prefeito osasquense já antecipou que pediu às empresas a ampliação da frota de ônibus municipais com 100 coletivos, a partir do dia 15, segunda-feira. Além disso, para combater as aglomerações no transporte público e a propagação da covid-19, os ônibus de Osasco só deverão circular com passageiros sentados, afirmou o prefeito.

“A gente está criando uma obrigatoriedade para que os passageiros viagem sentados. Com isso, limita o número de pessoas por viagem e traz mais segurança para a população”, declarou o prefeito de Osasco. O uso de máscara no transporte coletivo continuará obrigatório.

Na cidade de São Paulo, a Prefeitura recomendou restrição aos passageiros em pé nos coletivos, mas é comum ver ônibus circulando sem seguir a recomendação.

Até às 19h30 desta terça, Osasco registrava 4.567 casos e 362 mortes com confirmação de covid-19, segundo a Prefeitura.