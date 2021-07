Rogério Lins e Aline Lins tomam primeira dose de vacina contra a covid-19

Neste domingo (4) foi a vez de o prefeito Rogério Lins (Podemos) e a primeira-dama de Osasco, Aline Lins, tomarem a primeira dose de vacina contra a covid-19. “Nesse momento o mais importante é vacina no braço e seguir cuidando da nossa população”, disse o chefe do Executivo.

Rogério e Aline Lins se vacinaram no drive-thru realizado no estacionamento da Prefeitura (entrada pela rua Narciso Sturlini). No sábado e domingo, dias 3 e 4, foram aplicadas cerca de 3 mil doses de imunizantes. Nos dois dias, foram vacinadas com a primeira dose pessoas com 40 anos ou mais, sem comorbidades, quem precisava tomar a segunda dose, motoristas de transporte escolar, gestantes e puérperas sem comorbidades.

Para se vacinar no drive-thru é preciso fazer cadastro antecipado no site vacinaja.sp.gov.br e, em seguida, agendar horário no APP 156 Osasco ou na Central 156 (ou 3651-7080). No dia da vacinação é preciso apresentar documento com foto e comprovante de endereço.

A vacinação também ocorre nas 34 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nos dois Centros de Atenção ao Idoso (CAI). Nesse caso não é preciso agendar pelo 156, apenas o cadastro antecipado no vacinaja.sp.gov.br.

Para mais informações acesse o hotsite Saúde Osasco (http://saude.osasco.sp.gov.br/).