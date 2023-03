Rogério Lins e Gerson Pessoa levam experiência de Osasco à Smart City Expo Curitiba

O prefeito Rogério Lins (Podemos), juntamente com o deputado estadual Gerson Pessoa (Podemos) e uma delegação de secretários municipais e técnicos, participaram na quinta-feira (23) do Smart City Expo Curitiba, o maior evento de cidades inteligentes do Brasil.

Na ocasião, o secretário de Educação, Claudio Piteri apresentou o projeto de inclusão digital na cidade por meio do Conecta Oz, que faz parte do dia a dia de alunos e professores da rede municipal de ensino fundamental.

Além dele, Pessoa, que foi o titular da Secretaria de Tecnologia, Inovação da cidade, também falou sobre as iniciativas na área de inovação já implantadas na cidade.

“Essa é a contribuição de Osasco no Congresso. Visitamos vários stands que apresentaram melhores práticas de inovação de empresas, municípios e Estados. Queremos também trocar experiências de sucesso com outras cidades e poder levar como proposta para o Estado de São Paulo”, destacou o deputado.

Em sua palestra, o prefeito Rogério Lins falou sobre investimentos em inovação feitos em sua gestão.

Neste ano, o Smart City Expo Word tem como slogan “Cidades que conectam: pessoas e tecnologias” e aborda seis trilhas nas discussões do congresso: Cidades Sustentáveis & Mudanças Climáticas; Espaços Públicos & Requalificação Urbana; Cidadãos Digitais & Governança; Inovação & Transformação Digital; Tecnologia & Negócios Disruptivos e Tomorrow Mobility.

Criado em parceria com a Fira Barcelona, organizadora do principal Congresso Mundial de cidades inteligentes, o Smart City Expo World Congress reúne especialistas de todas as áreas para compartilhar ideias e soluções sobre como criar um futuro melhor e mais sustentável para as cidades e seus cidadãos.

Também estavam na delegação de Osasco, o secretário de Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Inovação, Luciano Camandoni e seu adjunto Rafael Verneque Paes; Éder B2 (Planejamento); o secretário executivo de Inovação e Tecnologia Alex Soares; a diretora de governança, projetos e inovação, Talita Bottas; e o chefe de gabinete Abraão Costa.