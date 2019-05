Rogério Lins entrega obras no Hospital “Antonio Giglio”

Na noite desta quinta-feira (16), o prefeito de Osasco, Rogério Lins, entregou as obras de reforma na recepção do setor de emergência e na área de Clínica Médica do Hospital Municipal “Antônio Giglio”.

A recepção ganhou novos bancos para acomodar quem aguarda atendimento, pintura e iluminação. Os corredores e leitos da Clínica Médica também receberam nova decoração, pintura e iluminação.

Publicidade

Houve ainda a ampliação do número de leitos, de 35 para 41, instalação de 30 novas camas hospitalares e aparelhos de TV em todos os quartos.

“Fizemos readequações e adaptamos salas que antes tinham outras finalidades”, declarou o diretor-técnico da unidade, Sérgio Smolentzov.