Rogério Lins entrega obras nos pronto socorros do Pestana e Jardim D’Abril

No início da próxima semana, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, realiza a entrega de duas obras na área da saúde municipal, nos pronto socorros do Pestana e Jardim D’Abril.

Na manhã de segunda-feira, 4, o prefeito entrega a reforma do Pronto-Socorro André Sacco, no Jardim Pestana. O local ficou fechado desde março para obras de emergência e agora será entregue à população com nova pintura, mobiliário, telhado restaurado, entre outras benfeitorias de infraestrutura.

Junto à reinauguração do PS Pestana será realizada a entrega de duas ambulâncias para atender a unidade.

Na terça-feira, dia 5, Rogério Lins inaugura a Ala Pediátrica do Pronto-Socorro do Jardim D’Abril, atendendo a uma antiga reivindicação dos moradores da região.