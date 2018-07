Rogério Lins entrega revitalização do parque Antonio Temporim, no Jaguaribe

No sábado (7), a Prefeitura de Osasco entregou as obras de revitalização do parque Antonio Temporim, no Jaguaribe. Foram reformados o piso das quadras de futsal, vôlei e das duas canchas de bocha, que agora contam com nova iluminação. Os sanitários e área de playground também foram reformados. O entorno do Parque também recebeu novo piso asfáltico.

Durante o evento, ocorreram aulas de dança com grupos da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, e atividades de lazer para crianças. O prefeito Rogério Lins também entregou medalhas aos alunos da escolinha de futebol da ONG Crianças do Bem.

Lins pediu o auxílio da comunidade para a preservação do espaço público. “É motivo de inspiração ver as pessoas praticando atividade física. É uma conquista das famílias. No entanto, é preciso ter em mente que a responsabilidade de cuidar deste espaço de lazer não é só da prefeitura. É de todos os moradores também.”

O aposentado José Vicente da Silva, 68 anos, comemorou a revitalização do parque. “Moro aqui no Jaguaribe há 28 anos e neste período o parque nunca foi revitalizado. Estava bastante deteriorado. Agora ficou muito bom. É um incentivo a mais para as pessoas virem fazer atividade física.”