Rogério Lins homenageia soldado que carregou cão no colo no 7 de Setembro em Osasco

Rogério Lins homenageia soldado que carregou cão no colo no 7 de...

Após a Câmara Municipal, nesta segunda-feira (16), foi a vez do prefeito de Osasco, Rogério Lins, homenagear o soldado Lucas Tadeu Oliveira Medeiros, do 2º Batalhão de Polícia do Exército. O militar viralizou nas redes sociais ao desfilar no 7 de Setembro na cidade com seu parceiro, o cachorro Hunter, no colo, após o animal se assustar com o barulho no evento.

O prefeito recebeu o soldado Tadeu em seu gabinete e o parabenizou pela “linda atitude”. “Hoje recebi o Soldado Tadeu do 2º BPE e o Hunter, seu parceiro de quatro patas, que passou mal durante o desfile, mas foi carregado no colo por seu companheiro! Ele foi atendido pela Oficial Veterinária e, no final do desfile, o Hunter já estava bem e brincando! Linda atitude Soldado Tadeu!”, postou Rogério Lins nas redes sociais.

“Parabéns ao Coronel Comandante José Paulo da Silva Neto, ao Major Subcomandante Eronildes Lima, ao Capitão Felipe Borges (responsável pelo canil), Tenente Alonso (veterinário), e a todos que incorporam o 2º BPE. #NinguémFicaPraTrás”, completou o prefeito.