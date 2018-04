Rogério Lins inaugura creche e atende munícipes pessoalmente no Novo Osasco neste sábado, 14

Rogério Lins inaugura creche e atende munícipes pessoalmente no Novo Osasco neste...

Neste sábado, 14, em paralelo a inauguração da Creche Novo Osasco, acontecerá mais uma edição do programa “Fale com o Prefeito”, oportunidade do munícipe apresentar diretamente ao prefeito Rogério Lins (Podemos) suas reclamações, reivindicações e sugestões. O atendimento ao público terá início às 12 horas.

Publicidade

As atividades que marcam a inauguração da Creche Novo Osasco também terão início na manhã de sábado. Haverá apresentações com super-heróis, atividades recreativas, brinquedos infláveis, oficina de grafite e shows com Renner Bahia, Mulekagem e Taty Vaqueira.

A creche, que receberá o nome de José David Binsztajn, terá capacidade para 94 crianças, sendo 1 sala de berçário I, 1 sala de berçário II, 2 salas de maternal I e 1 sala de maternal II, atendendo crianças de 4 meses e 11 meses a 3 anos e 11 meses.

SERVIÇO

FALE COM O PREFEITO e Inauguração de Creche

Sábado, 14/04

Horário: a partir das 12 horas

Local: Rua Miguel Maurício Munhoz, 125